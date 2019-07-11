Около 200 волонтеров работают на "Славянском базаре в Витебске"

11 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. На "Славянском базаре в Витебске" впервые с этого года начал работу волонтерский центр. Пилотный проект реализуется дирекцией творческого форума вместе с городским комитетом БРСМ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете общественного объединения.
Еще в апреле в социальных сетях были размещены сообщения о наборе волонтеров на фестивале. Основными требованиями стали возраст от 18 лет и проживание в Витебске. Плюсом было знание иностранных языков. Откликнулось на призыв почти 500 человек, в том числе активисты БРСМ.
В добровольные помощники записались как молодежь, так и горожане старших возрастов, есть и пенсионеры. Сейчас около 200 волонтеров задействованы в различных службах форума - охране, регистрации, приеме и размещении гостей, помогают зрителям при поиске мест в Летнем амфитеатре. Узнать волонтеров можно по форме - белых майках с надписью "Я отвечаю за фестиваль!" и кепках с символикой форума.
"Очень приятно, что волонтерам союза молодежи доверили такую ответственную миссию. Ребята работают в городе, на площадках фестиваля, что позволяет доступно и интересно рассказать гостям и участникам форума о Витебске, его истории, достопримечательностях и людях. Здорово, когда интересующую информацию можно узнать через живое общение. Хотим, чтобы каждый, кто посетил фестиваль, непременно уехал с теплыми воспоминаниями о Витебске", - отметил первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ Вячеслав Хрол.
Если инициатива будет востребована, то, возможно, волонтеры появятся и на следующем "Славянском базаре". Тогда в Витебск приедут и добровольцы с других областей Беларуси.-0-
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