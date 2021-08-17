Около 212,5 тыс. ребят сядут за парты в учреждениях образования Минска 1 сентября 

Во время пресс-конференции
17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По предварительной информации, за парты столичных школ первого сентября сядут около 212,5 тыс. ребят. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Ирина Чернявская.
Всего в системе образования Минска - 786 учреждений различных видов.
"В учреждениях образования всех типов Минска насчитывается более 333 тыс. воспитанников и учащихся. Из них 12 484 - воспитанники дошкольных учреждений. В последние пять лет в городе значительно увеличилось количество учащихся и воспитанников. По первоклассникам в этом году большой прирост - почти на 800 ребят больше. Связано это с тем, что вводятся новые учреждения", - сказала Ирина Чернявская.
Всего в новом учебном году в Минске будет работать 245 школ и гимназий, в том числе два новых учреждения. Это средняя школа №224 с бассейном по ул. М. Пташука, 17 (микрорайон Лошица-9). Она рассчитана на 1020 учащихся. Чуть поменьше средняя школа №225 "Магистр" в детском технопарке - по пр.Университетскому, 5. В ней одновременно смогут учиться 750 ребят.
После капитального ремонта будет введено пять школ. В том числе переедет в новое здание по ул. Тикоцкого кадетское училище. "Наконец-то, мы с радостью примем в наш строй гимназию №25. Она функционировала на базе других учреждений. 1 сентября состоится открытие ее уникального здания", - отметила Ирина Чернявская. Также обновлены СШ №167, 48 и 60.
При этом на капитальный ремонт с отселением закрываются гимназия №4 и СШ №104, 160 и 210.-0-
Всего в системе образования Минска - 786 учреждений различных видов.
"В учреждениях образования всех типов Минска насчитывается более 333 тыс. воспитанников и учащихся. Из них 12 484 - воспитанники дошкольных учреждений. В последние пять лет в городе значительно увеличилось количество учащихся и воспитанников. По первоклассникам в этом году большой прирост - почти на 800 ребят больше. Связано это с тем, что вводятся новые учреждения", - сказала Ирина Чернявская.
Всего в новом учебном году в Минске будет работать 245 школ и гимназий, в том числе два новых учреждения. Это средняя школа №224 с бассейном по ул. М. Пташука, 17 (микрорайон Лошица-9). Она рассчитана на 1020 учащихся. Чуть поменьше средняя школа №225 "Магистр" в детском технопарке - по пр.Университетскому, 5. В ней одновременно смогут учиться 750 ребят.
После капитального ремонта будет введено пять школ. В том числе переедет в новое здание по ул. Тикоцкого кадетское училище. "Наконец-то, мы с радостью примем в наш строй гимназию №25. Она функционировала на базе других учреждений. 1 сентября состоится открытие ее уникального здания", - отметила Ирина Чернявская. Также обновлены СШ №167, 48 и 60.
При этом на капитальный ремонт с отселением закрываются гимназия №4 и СШ №104, 160 и 210.-0-