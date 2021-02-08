Около 230 объектов госимущества планируют вовлечь в хозоборот в Гомельской области в этом году

8 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в 2021 году планируют вовлечь в хозяйственный оборот около 230 неиспользуемых или неэффективно используемых объектов государственного имущества, сообщила сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме председатель комитета "Гомельоблимущество" Наталья Сацута, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2021 году в Гомельской области запланировано к вовлечению в хозяйственный оборот 229 объектов. Половина из них подлежит продаже", - отметила председатель комитета.

По ее словам, в 2020 году результативность продаж составила 50%. "Реальные резервы повышения эффективности продаж есть", - убеждена Наталья Сацута. Это и активная работа с покупателями, поиск заинтересованных, инициативных предпринимателей именно по месту расположения объекта, широкая реклама, и оперативное снижение цены, вплоть до базовой величины, и продажа объектов с возможностью реконструкции под жилье, и другие меры.

В планы по сносу на этот год включено 64 объекта - это в два раза меньше, чем в 2020-м.

Наталья Сацута напомнила, что в прошлом году в регионе намеревались вовлечь и снести 278 неиспользуемых объектов коммунальной собственности. Фактически вовлечено и снесено 205. Снова задействованы в хозяйственном обороте балансодержателями 47 неиспользуемых объектов.

Удельный вес неиспользуемых и законсервированных площадей по сравнению с 2016 годом снизился на 1,5% и по итогам 2020-го составил 2,21%. "Сегодня это самый низкий показатель в стране. Однако по поручению правительства к 2025 году неиспользуемые площади недвижимого имущества необходимо сократить до 2%", - акцентировала внимание председатель комитета. Чтобы выполнить поставленную задачу, допмеры должны принять в Буда-Кошелевском, Хойникском, Гомельском, Ветковском, Речицком районах.-0-