18 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 23,5 тыс. га посевов повреждено и погибло от засухи в Гомельской области. Ситуация оперативно отслеживается, сообщил журналистам начальник управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Роман Лысяков, передает корреспондент БЕЛТА.

По оценкам специалистов, ситуация достаточно сложная, но не критичная. "На данный момент эти показатели в три раза ниже по сравнению с обстановкой 2018 года, когда погибло более 65 тыс. га посевов", - сказал начальник управления. Наиболее повреждены из-за жары и отсутствия осадков посевные площади в Гомельском и Лоевском районах. Более стабильная ситуация - в Брагинском и Кормянском.

Поврежденные посевы зерновых аграрии переводят в кормовую группу и убирают на зерносенаж. "Основная задача - подготовить кормовую базу для животноводства", - отметил Роман Лысяков. В последующем площади погибших культур будут пересевать. Для этого создан достаточный запас семян, включая просо, пайзу, сорго, сорго-суданковый гибрид, масличную редьку.

Также в хозяйствах региона практически завершили первый укос многолетних трав, в ряде районов приступили ко второму укосу. По оперативной информации, убрано практически 260 га озимой сурепицы на семена, или 43% общей площади (около 600 га) при средней урожайности 20 ц/га. Осенью эта культура будет высеваться по новой технологии - полосным способом вместе с озимыми зерновыми, что позволит начать заготовку кормов уже в мае следующего года. Это один из вариантов создания необходимых запасов кормов.

Учитывая опыт прошлых лет, в 2019 году было решено практически вдвое увеличить площади посева засухоустойчивой культуры - кукурузы на зерно (113 тыс. га против 60 тыс. га в 2018-м). Это, по мнению специалистов, станет своего рода дополнительной страховкой в плане создания кормобазы.-0-