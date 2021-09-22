Около 2,4 млн кв.м жилья ввели в Гомельской области за пять лет

22 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 2,4 млн кв.м жилья ввели в Гомельской области за минувшую пятилетку. Об этом сообщил председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Дмитрий Гайкевич на сессии Гомельского областного Совета депутатов об итогах выполнения регионального комплекса мероприятий по реализации государственной программы "Строительство жилья" на 2016-2020 годы, передает корреспондент БЕЛТА.

Стройкомплекс юго-восточного региона выполнил доведенное задание по вводу в эксплуатацию жилья в 2016-2020 годах. При плане 2,24 млн кв.м возведено почти 2,4 млн кв.м.

Более 740 тыс. кв.м построено для нуждающихся в улучшении жилищных условий с государственной поддержкой. Доведенная планка в 619,5 тыс. кв.м превышена.

"Серьезная работа проводилась по снижению стоимости квадратного метра. Так, по уточненным данным, в 2016-2020 годах стоимость 1 кв.м жилья, строящегося с государственной поддержкой (без учета индивидуальных застройщиков), составила Br774,8 при запланированном показателе в Br942,8", - отметил Дмитрий Гайкевич.

С плюсом сработала отрасль и по вводу индивидуальных жилых домов. При задании в 750 тыс. кв.м введено 956 тыс. кв.м.

Новые жилые кварталы вырастали как в Гомеле, так и в районных центрах. Председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич обратила внимание на обеспечение жильем жителей районов. Эта позиция должна быть на особом контроле в стартовавшей пятилетке.-0-