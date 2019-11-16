Около 24 тыс. деревьев посадили в Витебской области во время экологической акции

16 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Около 24 тыс. деревьев и более 5 тыс. кустарников посадили в Витебской области за время проведения экологической акции "Обустроим малую родину", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Областная акция по озеленению территорий, наведению порядка на земле, уборке несанкционированных свалок, обустройству мест отдыха проводилась с 12 октября по 2 ноября. Ее участниками стали почти 5,8 тыс. человек со всех районов области. Свои усилия объединили сельчане и горожане, представители местных органов власти, территориальных органов Минприроды, активисты БРСМ, учреждений образования и культуры, СМИ и других трудовых коллективов. Например, в Дубровенском районе во время торжественного открытия родника в деревне Чубаково было посажено 570 деревьев и 388 кустарников, около 1,7 тыс. новых насаждений появились в Толочинском районе. Аллеи семейных деревьев заложены в Глубокском, Дубровенском, Россонском, Поставском, Сенненском районах, пополнились новыми деревьями одноименные аллеи в Орше и Витебске.

Участники акции также уделяли внимание уборке территорий от мусора. Их стараниями очищены в общей сложности около 244,3 га.

Всего с начала года в населенных пунктах Витебской области посажено 91,7 тыс. деревьев и 23,5 тыс. кустарников.-0-