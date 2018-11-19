Около 2,4 тыс. новобранцев Брестской области направят на службу в армии во время осеннего призыва

19 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области во время осеннего призыва на службу в армии направят около 2,4 тыс. молодых людей, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник направления призыва областного военного комиссариата Максим Хвирисюк.

Отправка пополнения в Вооруженные Силы началась 15 ноября. В первые дни призыва в части и соединения уже прибыли около 500 человек. Всего же до конца ноября на службу в армии будет направлено около 2,4 тыс. молодых людей. Из них практически 40% будут нести службу на территории Брестской области, остальных распределят в другие регионы. Парней направят в сухопутные и внутренние войска, силы специальных операций, органы пограничной службы. Также два представителя области изъявили желание проходить альтернативную службу.

"Призывная кампания проходит в штатном режиме. Молодые люди осознанно идут в Вооруженные Силы, чтобы исполнить долг по защите Отечества. Традиционно парни хотят попасть в силы спецопераций, воинские части специального назначения", - отметил Максим Хвирисюк. Он добавил, что помимо изучения азов военной науки юношам представится возможность освоить смежные специальности, которые востребованы в повседневной жизни. В частности, они могут получить водительское удостоверение различных категорий, обучиться профессиям повара, электрика, сварщика, крановщика, экскаваторщика.

На начальном же этапе молодым людям предстоит познакомиться с армейским бытом, адаптироваться в воинском коллективе. Затем их ожидает один из самых волнительных и ответственных моментов - принятие присяги. Воины Брестского гарнизона клятву на верность Родине и белорусскому народу по традиции произносят на площади Церемониалов в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".-0-