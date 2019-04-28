Около 25 м дороги размыло дождем в Берестовицком районе

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Берестовицком районе размыло около 25 м сельской дороги, проезд удалось частично восстановить. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о разрушении части дороги в деревне Кончаны поступило спасателям вечером 27 апреля. "Из-за обильных осадков и схода воды с полей дренажная труба не справилась с поступающими объемами. Вследствие этого произошел перелив воды через проезжую часть с последующим подмывом грунта. Площадь обрушения составляет 2 м в ширину и около 25 м в длину", - рассказали в управлении.

На месте работали 4 единицы техники и 10 человек из дорожного ремонтно-строительного управления. После полуночи был восстановлен проезд по однополосному участку дороги.-0-