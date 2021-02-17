Около 25 млн деревьев высадят весной в лесхозах Минской области

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 25 млн деревьев планируют высадить весной в лесхозах Минской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отдела лесного хозяйства и лесовосстановления Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения Андрей Шевелев.

"Ежегодно стараемся засаживать пустующие места, а также территории, которые подверглись вырубке. В этот раз для посадки и посева отведено чуть меньше площадей, чем в прошлом году, потому что негативных природных факторов, которые могли значительно повредить массивы, практически не наблюдалось, - рассказал Андрей Шевелев. - Для посадки и посева деревьев в Минской области отведено около 5 тыс. га, где в весенний период планируем высадить около 25 млн насаждений. Это по большей части ель и сосна".

Активнее всего лесовосстановление планируют провести в Логойском, Любанском и Борисовском опытном лесхозах.-0-