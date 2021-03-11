11 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Около 2,5 тыс. т березового сока планируют заготовить лесхозы Могилевской области в этом году, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель руководителя по идеологической работе Могилевского ГПЛХО Сергей Шах.

"В ближайшее время все лесхозы Могилевской области, кроме Краснопольского, приступят к заготовке березового сока. Всего планируется заготовить около 2,5 тыс. т, из которых примерно 400 т - для реализации населению", - отметил Сергей Шах.

Полезный напиток можно будет как приобрести в лесничествах, так и самостоятельно заготовить его. "Литр сока, который можно будет приобрести на лесосеке, обойдется, к примеру, в Белыничском лесхозе в 16 копеек, в Бобруйском и Быховском - 22 копейки, в Могилевском - 35. Для этого нужно будет приехать в лесничество, специалисты укажут место, где идет заготовка. Здесь сок можно будет набрать уже с подсоченных берез", - рассказал заместитель руководителя.

Также будет возможность приобрести сок со склада лесхоза в свою тару. В Белыничском лесхозе литр такого сока обойдется в 22 копейки, Быховском и Кличевском - 25 копеек, в Могилевском - 50 копеек.

В Могилевском лесхозе покупателям предложат уже разлитый сок: бутылки по 5 л стоимостью Br3,5 и по 10 л - Br6,5.

Сотрудники Могилевского лесохозяйственного объединения напоминают о необходимости соблюдения требований к заготовке и сбору сока, установленных законодательством.-0-