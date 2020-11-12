Около 3 т рыбы выпустили в Чигиринское водохранилище, озера Курманово и Печерское

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество охотников и рыболовов зарыбило водоемы Могилевской области карпом, щукой и белым амуром, сообщили БЕЛТА в БООР.

"В водохранилище Чигиринское выпустили 438 кг карпа, 1500 кг щуки и 438 кг белого амура. В озеро Курманово - 200 кг карпа, 213 кг щуки и 70 кг белого амура. В озеро Печерское вселено 40 кг, 44 кг и 10 кг, в пруд вблизи деревни Вильчицы - 200 кг, 213,2 кг и 70 кг соответственно", - рассказали в БООР.

Такие мероприятия направлены на улучшение видового состава ихтиофауны водоемов, повышение их рекреационной значимости. Зарыбление проводится за счет средств, полученных от уплаты членских взносов рыболовов-любителей - членов БООР.-0-