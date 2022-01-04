Около 3 тыс. добрых героев невидимого фронта: в Минске чествовали соцработников

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев сегодня поздравил с Днем работников социальной защиты (5 января) представителей этой благородной профессии. Вместе с ним почетные грамоты и награды работникам вручали председатель горсовета депутатов Андрей Бугров, первый заместитель министра труда и социальной защиты Наталия Павлюченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нет более почетной профессии, чем помогать людям. На плечах социальных работников огромный и значимый пласт работы, ведь наше государство социально ориентированное. Стоит задача дойти до каждого, кто нуждается в помощи. Все сотрудники подразделений социальной службы - люди высокопрофессиональные. Добрые, отзывчивые, самоотверженные. Все они достойны награды. Сегодня мы чествуем тех, кто проделывает огромную работу по поддержке наших граждан", - сказал Владимир Кухарев.

По его мнению, то, что в этой сфере в основном трудятся женщины, неслучайно: среди подопечных много людей пожилых, с непростым характером, несовершеннолетних. "А женщина - это доброта. Кто, как не женщина, сможет уделить столько внимания и заботы даже незнакомому человеку. И женщина - это мать, она может окружить материнской заботой всех, с кем работает", - отметил председатель Мингорисполкома.

По мнению председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанны Романович, награждение работников - это признание их заслуг, их труда "на невидимом фронте", а также популяризация столь нелегкой профессии.

"Работники социальной службы находятся рядом с человеком от рождения до смерти, - отметила Жанна Романович. - Сегодня в системе социальной защиты города работает порядка 3 тыс. человек. И каждый третий минчанин является получателем той или иной помощи, услуг, пособий. Только получателей пенсий и пособий в столице более 460 тыс. Отделения дневного пребывания посещают более 2 тыс. человек, к их услугам две сотни кружков и клубов по интересам. На дому мы обслуживаем около 4 тыс. минчан, которые утратили навыки самообслуживания и нуждаются в помощи". Особенно Жанна Романович отметила и поблагодарила за самоотверженность коллективы стационарных учреждений, которые с апреля 2020 трудятся вахтовым методом, жертвуя личным временем, общением с семьями.

Торжественное мероприятие проходит в Национальном академическом театре имени Янки Купалы. От сферы культуры работники системы органов по труду и социальной защите получили в подарок самый известный спектакль в репертуаре театра - "Паўлінка".-0-