Около 3 тыс. школьников Гомельской области работали летом в лагерях труда и отдыха

28 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 3 тыс. школьников Гомельской области работали на летних каникулах в лагерях труда и отдыха, сообщил сегодня на региональном августовском педсовете начальник главного управления образования Гомельского облисполкома Руслан Смирнов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Около 3 тыс. школьников работали в лагерях труда и отдыха летом - в прошлом году было меньше на 600 человек. Более 19 тыс. были охвачены временной трудовой занятостью - в ремонтных ученических отрядах, бригадах по благоустройству, занимались волонтерской деятельностью, трудоустраивались индивидуально", - рассказал Руслан Смирнов.

Он призвал всех заинтересованных уже сейчас планировать новые проекты вторичной занятости на осенние, зимние, весенние каникулы. "Пусть дети зарабатывают деньги и не слоняются бесцельно по улице", - акцентировал внимание начальник главного управления.

Руслан Смирнов подчеркнул: с 1 сентября необходимо каждого подростка увлечь определенной деятельностью. "И не количеством объединений по интересам на бумаге, а в реальности и с акцентом на трудовую занятость", - уточнил он.

Областной педагогический форум собрал сегодня в Гомеле около 500 человек. Лучшим наставникам региона вручили заслуженные награды, отметили и педагогов, которые подготовили победителей заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам. Воспитанники и учащиеся учреждений образования региона, педагоги для всех участников встречи подготовили творческий подарок - праздничный концерт.-0-