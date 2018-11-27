27 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Около 3% жилья ежегодно будут вводить в строй после капремонта в Гродненской области к 2020 году. Об этом сегодня журналистам сообщил генеральный директор гособъединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненской области" Олег Шафранский, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на сессии Гродненского областного Совета депутатов рассмотрели ход реализации в регионе государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы.

"Госпрограмма предусматривает 8 подпрограмм, направленных на повышение эффективности функционирования объектов ЖКХ с одновременным снижением затрат на оказание этих услуг. За последние 3 года мы справились с задачами, которые перед собой ставили", - отметил Олег Шафранский. Он подчеркнул, что за три года удалось сэкономить для бюджета порядка Br60 млн. Выполняются в регионе и задания по перекладке тепловых сетей. Планом предусмотрена замена 83 км сетей ежегодно. В Гродненской области этот показатель в текущем году превысил 95 км.

"Выполняются планы по вводу жилья после капитального ремонта. Но в этом направлении планируем сделать корректировку в сторону увеличения. В 2018 году ожидается ввод в эксплуатацию после капитального ремонта 290 тыс. кв.м жилья, на 2019 год планируется, что этот показатель составит 300 тыс. кв.м. А к концу реализации программы ежегодно капитально ремонтироваться будет около 3% от всего жилого фонда", - отметил Олег Шафранский.

Активней будет проводиться и замена лифтов. На 2018 год поставлена задача по замене 240 лифтов в Гродненской области. В предыдущие годы, например, вводилось по 40-50 лифтов. Далее планируется ежегодно обновлять минимум по 120 лифтов.

Продолжилась и реализация подпрограммы "Чистая вода". На строительство станций обезжелезивания воды из областного бюджета было выделено около Br1,2 млн, построено 10 станций.-0-