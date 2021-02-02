Около 30 предписаний за нарушение масочного режима получили перевозчики пассажиров в Минске

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За нарушения масочного режима столичным перевозчикам направлено около 30 предписаний, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

В январе сотрудники предприятия "Столичный транспорт и связь" совместно со специалистами санэпидслужбы и транспортной инспекции провели 14 рейдов и проверили, как в общественном транспорте соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы и правила, в том числе масочный режим.

По итогам проверок 24 предписания направлены частным перевозчикам, в ведении которых находятся маршрутки, три - предприятию "Минсктранс" и два - столичному метрополитену.-0-