Около 30 тыс. паломников прибудут на Будславский фест

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 30 тыс. паломников ожидается 5-6 июля в агрогородке Будслав Мядельского района во время праздничных мероприятий в честь престольного праздника Будславской иконы Божией Матери (Будславского феста), сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Первая месса начнется в 18.00. Вечером состоятся презентация семейных движений Беларуси (22.00) и процессия с копией иконы Матери Божьей (23.30). В полночь пройдет вторая месса. Во второй день запланированы презентация Совета по делам семьи при Конференции католических епископов Беларуси и Евхаристическая процессия.

Костел Успения Пресвятой Девы Марии в агрогородке Будслав был построен в 1873 году, был одним из самых популярных санктуариев бернардинцев. Знаменательным для санктуария в Будславе стал 1992 год - год первого официального паломничества к Чудотворной иконе Божьей Матери Будславской, в котором участвовали 45 групп пилигримов из 70 местностей. В 1994 году храму Папой Римским Иоанном Павлом II был присвоен титул базилики меньшей. Чудотворная икона Божьей Матери Будславской была увенчана папскими коронами 2 июля 1998 года - коронацию совершил кардинал Казимир Свентак. Он подчеркнул большое значение для Беларуси Будславского марийного санктуария и провозгласил Матерь Божью Будславскую Покровительницей и Царицей Беларуси, а Будславский храм - национальным санктуарием Беларуси. Сегодня Будслав является важным пастырским центром и местом особого культа.-0-