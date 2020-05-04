Около 30 тыс. саженцев арбузов высадят в этом году в хозяйстве "Рассвет имени Орловского"

4 мая, Мышковичи /Корр. БЕЛТА/. Около 30 тыс. саженцев арбузов впервые высадят в этом году в ОАО "Рассвет имени К.П. Орловского" в Кировском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала главный технолог тепличного комбината Мария Белявская.

"Мы решили поэкспериментировать: высадить в этом году арбузы. Меняется климат, и к этому нужно адаптироваться. Для высадки выбрали семена турецкой селекции - они неплохо себя показывают в нашем климате. Сейчас рассада арбузов пока подрастает в теплице. В открытый грунт они "переедут" в конце мая", - рассказала Мария Белявская.

Высаживать растения планируют на 5 га, выбранный сорт позволяет собирать урожая до 100 ц/га.

"Для нас арбуз - новая культура. Прежде чем высаживать ее в поле, мы посадили 10 растений в теплице еще в конце февраля. Обычно для созревания сладким плодам нужно около 100 дней, так что скоро мы получим первый урожай, - рассказывает овощевод Оксана Соколовская. - Арбуз в привычной среде должен расти по земле. В теплице же мы его подвесили, и чтобы тяжелые плоды не отрывались, положили их в "люльки" - сетки, которые поддерживают ягоду".

Если эксперимент удастся, в следующем году аграрии увеличат площадь посадки арбузов, а также добавят к нему еще одну новую культуру - дыни.

ОАО "Рассвет имени К.П. Орловского" - одно из крупнейших предприятий АПК Беларуси. Здесь есть несколько товарно-молочных ферм, сады, поля, рыбное хозяйство. На предприятии выращивают разнообразные овощи в открытом и закрытом грунтах. В этом году в теплицах уже собрали около 500 тыс. т овощей: томатов и огурцов. Продукция поступает на внутренний рынок Беларуси.-0-