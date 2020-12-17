Около 300 человек направило на обучение управление по труду, занятости и соцзащите Могилевского горисполкома

17 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Около 300 человек были направлены на обучение управлением по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома в нынешнем году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления Ирена Католикова.

"За 11 месяцев текущего года в Могилеве на различных формах обучения 280 граждан получили новую профессию, из них более 70% были направлены под гарантию трудоустройства. Стоит отметить, что в последние несколько лет взят курс на подготовку граждан под заказ нанимателя, с гарантией трудоустройства, а не просто по востребованным профессиям", - подчеркнула Ирена Католикова.

Так, управление заключает трехсторонние договоры об обучении и трудоустройстве. Такие договоры гарантируют человеку трудоустройство после обучения. Они заключены более чем с 10 нанимателями города.

"Возможность пройти обучение есть также у граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет. Это отличный шанс после выхода из декретного отпуска уже иметь востребованную профессию. Услуги по профессиональной ориентации и направлению на обучение предоставляются безработным гражданам бесплатно. Во время обучения выплачивается стипендия, есть возможность получить материальную помощь, период обучения засчитывается в стаж работы", - отметила Ирена Католикова.

Одним из обратившихся в управление по труду, занятости и социальной защите стал могилевчанин Филипп Леоненко. Молодой человек после окончания 11 классов не поступил в учреждение образования. Его направили на обучение по программе ПТО "Повар". Обучение заняло 10 месяцев и проходило в Могилевском торговом колледже. Сейчас парень работает по полученной специальности в одном из заведений общепита города.

"Я посмотрел имеющиеся варианты, которые предложили в управлении, и остановился на специальности повара. На протяжении всего обучения мне помогали и поддерживали. Следили и за учебой, успеваемостью, чтобы прогулов не было. Хочется отметить, что в управлении по труду, занятости и социальной защите работают очень внимательные люди, - рассказал Филипп Леоненко. - Я закончил учебу в июле этого года, а в августе уже сам устроился на работу. И продолжаю свою деятельность. Не жалею о том, что обратился за помощью. Моя работа мне по душе".

В управлении постоянно проводится анализ рынка труда города. "Это помогает определить потребности нанимателей в специалистах. Налажен тесный контакт с кадровыми службами предприятий, которые предоставляют управлению вакансии по профессиям, пользующихся спросом. Информация по комплектованию групп под гарантированное трудоустройство систематически публикуется в средствах массовой информации, электронных сайтах и на информационных стендах управления. График обучения постоянно обновляется на сайте Могилевского горисполкома", - отметила Ирена Католикова.

Сейчас начали комплектовать учебные группы на следующий год по специальностям: водитель троллейбуса (электробуса), повар, слесарь-сантехник, продавец, оператор ПЭВМ (для людей с ослабленными физическими возможностями) и др.-0-