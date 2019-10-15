Около 300 детей из России отдохнут в оздоровительном центре "Світанак" до конца года

15 октября, Пинский район /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе в детском реабилитационно-оздоровительном центре "Світанак" в текущем году отдохнут 280 детей из России. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор учреждения Валентина Бегеба.

Ежегодно в "Світанке" оздоравливаются около 6 тыс. детей. В том числе около 5 тыс. - из районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС. В основном отдых организован для ребят из Брестской и Гомельской областей. "Наш центр полностью находится на хозрасчете, поэтому сотрудничаем с другими регионами республики, Постоянным комитетом Союзного государства. Каждый год участвуем в тендере и уже на протяжении пяти лет выигрываем его. К нам приезжают дети из Тульской, Брянской, Калужской областей и Алтайского края. В этом году принимаем 280 детей из регионов России", - сказала Валентина Бегеба.

Заезды для российских школьников в этом году организованы в сентябре-декабре. На отдых приезжают группы по 40-50 человек. "Дети из России едут к нам с большим удовольствием. Организуем для них экскурсии в Пинск, Брест, Беловежскую пущу, возим в Минск, Мир и Несвиж. За 21 день успеваем показать практически половину Беларуси", - добавила директор.

В детском реабилитационно-оздоровительном центре "Світанак" сегодня проходит выездной республиканский семинар-совещание Министерства образования и Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, посвященный итогам летней оздоровительной кампании 2019 года. Эта площадка выбрана для того, чтобы показать новые формы детского отдыха и опыт международного сотрудничества. В частности, в июле-августе в "Світанке" организовали круглосуточный международный лагерь "Спасатель". Приглашение провести свой досуг в нем получили около 100 учащихся из Брестской области и Польши.

"Польских детей было немного, но резонанс пошел большой. Нас пригласили в Польшу для заключения договора на следующий год для отдыха большего числа детей. Планируем принять их у нас в июле", - сказала Валентина Бегеба.-0-