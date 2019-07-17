Около 300 подростков соберет областной турслет в Лоевском районе

17 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной туристско-спортивный слет подростков пройдет с 17 по 19 июля в агрогородке Переделка Лоевского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы мероприятия.

На турслете соберутся ребята, требующие повышенного педагогического внимания, состоящие на различных учетах, а также волонтеры. Возраст участников - от 14 до 18 лет. Форум объединит около 300 подростков, которые будут представлять 25 команд из всех районов области и Гомеля.

Трехдневная программа довольно насыщенная. Ловкость и сноровка потребуются ребятам при прохождении туристической полосы препятствий, скорость и внимательность - в спортивном ориентировании, точность - в соревнованиях по волейболу, дартсу, сила и координация движений - при метании бревна и валенка. Сплоченность и командный дух участники турслета продемонстрируют в военно-спортивной игре "Пограничная эстафета", а свои знания о правах и обязанностях детей и подростков - при ответах на вопросы тематической викторины.

Не обойдется без творческой составляющей. Ребятам предстоит проявить таланты в конкурсе "В калейдоскопе песен наших родителей". Яркие снимки турслета подростки передадут в фотокроссе "#ВеселаяПеределка". Судейская коллегия определит и лучший бивуак. По вечерам участников слета ожидают дискотеки, общение со сверстниками.

Церемония открытия слета, которая состоится 17 июля на городской площади Лоева, обещает быть запоминающейся. Помимо творческих номеров, будет показательное выступление пограничного отряда. Запланирована также фотосессия на Аллее Героев райцентра.

По итогам туристско-спортивного форума определят тройку лучших команд, им вручат дипломы, кубки, призы. Награды получат победители в различных номинациях.

Среди основных целей слета - приобщение молодых людей к активному отдыху, пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений, преступлений, алкогольной и наркотической зависимости среди молодежи. Организаторами туристического форума выступают главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома, Лоевский райисполком, комиссия по делам несовершеннолетних, управление спорта и туризма, главное управление образования облисполкома, УВД, обком БРСМ.-0-