Около 300 ремесленников соберутся на фестивале-ярмарке "Вясновы букет" в Минске

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ХI Республиканский фестиваль-ярмарка народных художественных ремесел "Вясновы букет" пройдет на территории Верхнего города в Минске 25 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Мингорисполкоме.
На масштабном празднике традиционной художественной культуры свое творчество представят около 300 ремесленников со всех регионов Беларуси. Гости ярмарки смогут познакомиться с изделиями мастеров и стать участниками авторских мастер-классов. Пройдут конкурсы на лучшую выставку домашних коллекций и лучший мастер-класс по различным видам традиционных ремесел. Победителей ожидают призы и специальные дипломы.
Программой предусмотрены также концертные, игровые, развлекательные, этнически-познавательные и другие номера. На центральной площадке выступят фольклорные коллективы.
Организаторами выступают Министерство культуры, Мингорисполком, Белорусский союз мастеров народного творчества.-0-
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