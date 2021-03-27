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27 марта 2021, 12:27

Около 300 тыс. жителей Гомельской области вышли на региональный субботник

27 марта, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. Около 300 тыс. жителей Гомельской области принимают сегодня участие в региональном субботнике. Заработанные средства направят на реконструкцию мемориального комплекса "Партизанская криничка" на месте базировавшегося партизанского отряда "Большевик" под Гомелем, передает корреспондент БЕЛТА.

Люди занимаются наведением порядка в населенных пунктах, на производственных территориях, благоустраивают мемориалы, трудятся на рабочих местах.

Так, на воинском захоронении у поселка Ильич Гомельского района большой фронт работ выполнили представители руководства Гомельского облисполкома, райисполкома, учащиеся и работники Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС. В братской могиле покоится прах 50 воинов, погибших в Великую Отечественную войну. Они были родом не только из Беларуси, но и Узбекистана, Казахстана, Армении, России, Украины, Азербайджана. 39 из них остаются неизвестными. Имена 10 освободителей удалось восстановить благодаря поисковой деятельности лицеистов.

"Мы в бесконечном долгу перед поколением победителей. И ухаживать за мемориалами, братскими могилами - наша обязанность. Мы благодарны освободителям, помним их подвиг", - сказал лицеист Даниил Чигир.

Во время субботника рядом с захоронением побелили деревья, высадили новые, привели в порядок клумбы и территорию вокруг, отремонтировали и покрасили ограждение, обновили надписи на плитах.

Александр Барановский
Александр Барановский

"Современные поколения, молодежь должны знать и помнить о событиях, которые происходили на нашей земле в 40-е годы прошлого столетия. Должны понимать, что благодаря подвигу воинов мы сегодня живем в свободной стране. Отрадно, что трудовые коллективы, жители области поддержали инициативу проведения субботника, средства от которого пойдут на реконструкцию "Партизанской кринички", и вносят свой вклад в доброе дело", - отметил заместитель председателя облисполкома Андрей Барановский.

По его словам, проект мемориального комплекса уже на экспертизе, ее выход ожидается в конце апреля. После этого приступят к строительным работам.

Как сообщалось, проект предполагает развертывание музейной экспозиции и площадки для проведения исторических реконструкций, посвященных партизанскому движению. В перспективе объект может стать своеобразным учебно-методическим центром.

Партизанский отряд "Большевик" появился на территории региона в августе 1941 года во время оборонительных боев за Гомель. Его бойцы организовывали диверсии на железных дорогах и основных автомагистралях. Вместе с частями Красной армии они участвовали в освободительной операции "Багратион". Ежегодно на месте дислокации отряда встречаются представители разных поколений. В душевной атмосфере они вспоминают прошлое, благодарят за Победу и мирное небо над головой. В этом году отмечается 80-летие со дня создания отряда.-0-

Фото Сергея Холодилина

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