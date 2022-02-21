Около 330 га малопродуктивных садов раскорчевали в Гомельской области в 2021 году

21 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 330 га низкобонитетных (малопродуктивных) садов раскорчевали в Гомельской области в 2021 году, сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Сергей Левковец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Срок эксплуатации плодовых насаждений - от 12 до15 лет. По истечении срока сады списываются и раскорчевываются", - напомнил Сергей Левковец. По его информации, при инвентаризации плодово-ягодных насаждений в регионе выявили сады с низким бонитетом - всего 2402 га. Разработан график по раскорчевке на 2021- 2025 годы.

Так, в минувшем году раскорчевали 329,2 га низкобонитетных садов - за бюджетные и собственные средства хозяйств. В нынешнем году планируют раскорчевать более 473 га садов с очень низким бонитетом.

Сергей Левковец отметил, что в настоящее время в Гомельской области постоянными культурами занято 5,9 тыс. га, или 0,49% от всех сельскохозяйственных земель. Всего в регионе, по данным статистики, 4268 га плодоносящих садов. В сельскохозяйственных организациях - 3872 га, остальные - в фермерских хозяйствах.

Создают в области и новые сады. Например, по программе развития аграрного бизнеса за последние три года в Гомельской области посадили 54 га садов - в том числе 32 га в Тихиничах Рогачевского района.

Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко поручил досконально проработать стратегию развития садоводства в регионе, детально изучив ситуацию в каждом районе.-0-