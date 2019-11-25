Около 350 предпринимателей и ученых соберет форум "Инновационный шторм" в Минске

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум науки и бизнеса "Инновационный шторм" пройдет в Минске 30 ноября, сообщили БЕЛТА в Минском городском технопарке.

Цель форума - популяризация инновационного предпринимательства, научной деятельности, соревнований идей и взглядов для дальнейшего развития инновационной инфраструктуры и формирования инновационного сообщества.

"Инновационный шторм - это мероприятие, на котором простыми словами и в неформальной обстановке предприниматели и ученые будут рассказывать о технологиях и инновациях. В текущем году форум проводится во второй раз. Планируется сделать его ежегодным. Предполагается, что в этот раз в мероприятии примут участие около 350 человек", - отметили в технопарке.

Во время форума предусмотрены выступления предпринимателей, ученых, дебаты, обсуждение развития инновационного бизнеса, нетворкинг, Science Slam. Запланировано также инновационное шоу.

Организатором выступает Минский городской технопарк при поддержке Минского городского исполнительного комитета.-0-