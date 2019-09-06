Около 350 школьников в Вороново выстроились на площади в виде номера службы спасения

6 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Около 350 школьников в Вороново выстроились на площади, образовав собой номер службы спасения "101". Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Флешмоб прошел после учебной эвакуации, которую организовали работники Вороновского районного отдела по ЧС. Утром в Вороновской средней школе прозвучал тревожный сигнал, сообщивший об условном пожаре. Педагоги и ученики в считаные минуты покинули здание.
Продолжился единый день безопасности демонстрацией пожарной техники и ее возможностей.-0-