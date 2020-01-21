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21 января 2020, 07:16

Около 370 юных легкоатлетов объединит республиканская спартакиада в Гомеле

Во Дворце легкой атлетики в Гомеле. Фото manezh-gomel.by
Во Дворце легкой атлетики в Гомеле. Фото manezh-gomel.by

21 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Спартакиада детско-юношеских спортивных школ Беларуси по легкой атлетике пройдет 21-22 января в Гомеле, сообщили БЕЛТА организаторы.

Комплекты наград разыграют воспитанники детско-юношеских спортивных школ Беларуси. На старты выйдут около 370 юношей и девушек 2005-2006 годов рождения, представляющих 21 команду из всех областей республики.

Сильнейшие в своей возрастной группе спортсмены и те, кто только пробует вкус первых побед, встретятся во Дворце легкой атлетики в Гомеле. В программу соревнований включены такие дисциплины, как бег на 60 м, 60 м с барьерами, 400 м, 800 м, 1500 м, 2000 м, 3000 м. Также спартакиада покажет сильнейших в спортивной ходьбе, толкании ядра, пятиборье, эстафете 600-400-200 м, тройном прыжке, прыжках в высоту, длину и с шестом.

В разных категориях есть явные лидеры, однако, по мнению организаторов, спартакиада может открыть и новые имена потенциальных олимпийских чемпионов. Не исключено, что будут поставлены новые юниорские рекорды, кто-то поднимет планку личных достижений, а некоторые поймут свои слабые места.

В числе организаторов первенства - Белорусская федерация легкой атлетики, управление спорта и туризма Гомельского облисполкома.-0-

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