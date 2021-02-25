Около 4 тыс. га сельхозземель освободили от деревьев и кустарников в Гомельской области в 2020 году

25 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 4 тыс. га сельскохозяйственных земель освободили от древесно-кустарниковой растительности в Гомельской области в 2020 году, сообщил сегодня на заседании облисполкома начальник главного управления землеустройства Александр Матарас, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сельскохозяйственные земли находятся под особой защитой государства. Изъятие даже одного квадратного метра пахотных, луговых либо земель под постоянными культурами требует согласования с Президентом", - подчеркнул Александр Матарас.

В Гомельской области доля таких земель всего лишь 30%. Поэтому очевидно, что необходимо принять исчерпывающие меры как для сохранения, так и для увеличения их площади, считает начальник главного управления.

По его информации, в 2020 году землеустроители зафиксировали более 7 тыс. га неиспользуемых сельскохозяйственных земель. По каждой территории были составлены планы-задания по удалению растительности. "Около 4 тыс. га земель освобождены от древесно-кустарниковой растительности. В полном объеме задание выполнили 11 районов", - отметил он. Ниже задания сработали Хойникский, Октябрьский, Рогачевский, Чечерский, Буда-Кошелевский, Речицкий, Житковичский, Лоевский и Брагинский районы.

На заседании облисполкома определили планы работы и на этот год. Как отметил Александр Матарас, в среднем каждому району необходимо освобождать от кустов порядка 11 га в месяц.

"Помимо закустаренных сельхозземель землеустроители уделяют внимание и иным "забытым", потенциально востребованным землям, в том числе в населенных пунктах. Таких в прошлом году выявили более 23 тыс. га", - проинформировал начальник главного управления. Свыше 20 тыс. га либо нашли нового хозяина, либо получили должное внимание со стороны прежнего.

На начало этого года на контроле землеустроителей остается свыше 10 тыс. га неиспользуемых земель. По каждому участку определено, что нужно сделать.-0-