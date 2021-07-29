Около 4 тыс. га зерновых погибли от засухи в Брестской области

29 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области из-за аномально высоких температур в июле погибло около 4 тыс. га зерновых, сообщил на заседании областного исполнительного комитета первый заместитель председателя облисполкома Валентин Зайчук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Много сил и средств было вложено в формирование урожая. Сельхозорганизации провели весь спектр защитных работ, финансовая поддержка из бюджета на Br71 млн помогла частично компенсировать удорожание удобрений и накопить их фактически в тех же объемах, что и в прошлом году. Главная задача на сегодня - собрать все, что выращено, без дополнительных потерь, так как только за июль из-за засухи погибло порядка 4 тыс. га зерновых. Поэтому нужно правильно организовать работу, не допустить простоя техники, особенно там, где ожидается ее высокая нагрузка", - сказал Валентин Зайчук.

Больше всего от засухи пострадали посевы зерновых в Ивановском, Лунинецком и Дрогичинском районах. В целом по области, по оценкам специалистов, недобор зерна может составить до 10% ожидаемого урожая. Учитывая это, облисполком постановил организациям продавать зерно и рапс (кроме госзаказа) только перерабатывающим предприятиям области и организациям, у которых есть свиноводческие комплексы и птицефабрики. Зерном они должны быть обеспечены под полную потребность.

В регионе практически завершена уборка озимого рапса - при урожайности 22,7 ц/га собрано около 130 тыс. т. Зерновые и зернобобовые (без кукурузы, гречихи и проса) убраны на более чем 48% площадей. Через две недели в области стартует озимый сев. В этой связи сельхозпредприятиям рекомендовано активнее готовить почву, приобретать семена, средства защиты растений и удобрения.

На заседании рассматривались итоги социально-экономического развития и исполнение бюджета области в I полугодии. В целом за январь - май в организациях сельского хозяйства Брестской области объем производства увеличился на 2,6% - это лучший результат среди регионов республики. В структуре валовой продукции 87% занимает отрасль животноводства.-0-