Около 4 тыс. куб.м снега вывезено с минских улиц в первые дни зимы

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 4 тыс. куб.м снега вывезено с минских улиц за первые дни зимы, работы велись в круглосуточном режиме, сообщила сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, на дворовых территориях были задействованы 2 тыс. рабочих по комплексной уборке и 79 единиц техники, на уборке аллей и дорожек в парках и скверах, прилегающих к ним тротуарах - более 640 человек и 74 единицы техники. Около 600 работников и 550 спецмашин занимались устранением зимней скользкости и вывозом снега. Для обработки улично-дорожной сети использовано более 2,5 т соли и 2 тыс. куб.м песко-соляной смеси.

"В выходные дни 1 и 2 декабря работа была организована в штатном режиме. Вместе с тем по результатам мониторинга отмечались недостатки в содержании территорий. В первую очередь речь идет об участках, закрепленных за предприятиями. Также особое внимание стоит обратить на торговые объекты, имели место случаи, когда не были очищены выходы из подъездов и тротуары возле жилых домов, небольшие улицы в микрорайонах и парковки вдоль улично-дорожной сети", - отметила Марина Малаева.

Для складирования снега оборудовано 10 площадок. На случай обильных осадков разработан план "Пурга". При необходимости дополнительную технику для уборки улиц выделят более 230 предприятий и организаций.-0-