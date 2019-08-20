20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 40% месячной нормы осадков выпало за ночь в Волковыске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Дожди ночью прошли по всей территории Минской, Гродненской и Витебской областей, северо-западным и центральным районам Брестской области. Больше всего осадков за ночь выпало на метеостанции Волковыск Гродненской области - 29 мм. Это больше трети месячной нормы - около 40%. На втором месте Пружаны Брестской области - 27 мм осадков", - сказали в Белгидромете.

Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы, местами - сильные ливни. Ветер прогнозируется южный с переходом на северный умеренный, при грозах порывистый, в отдельных районах возможно шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит 22-28 градусов тепла, по юго-востоку - плюс 29-31.

В ближайшие дни дожди в основном прогнозируются в северо-западных и центральных районах страны, на юго-востоке осадков будет немного. На завтра, 21 августа, по северо-западу Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз, сильных ливней и порывистого ветра.-0-

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