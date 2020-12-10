Около 40 проектов представят в Бресте на областном этапе "100 идей для Беларуси"

10 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня пройдет областной этап республиканского конкурса "100 идей для Беларуси". Эксперты оценят 38 молодежных проектов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете БРСМ.

В связи с эпидемиологической обстановкой областной финал конкурса пройдет в онлайн-формате. Свои проекты участники презентуют с помощью Zoom.

Больше всего инициатив - 20 - в номинации "Общество, экономика и социальная сфера". Например, гимназистка из Бреста Дарья Яромич предложила проект Teens4teens для раскрытия творческого потенциала молодых людей. У педагога-психолога Пинковичской школы Светланы Литвинович возникла идея создать площадку "Кельня-фэст", где ремесленники могли бы продавать свои товары, обмениваться опытом и совершенствовать мастерство.

Студенты Полесского госуниверситета разработали гидропонную установку, которая позволяет выращивать лекарственные растения в домашних условиях. Учащиеся средней школы №13 Бреста представят голографическую установку для школьного музея, демонстрирующую портреты погибших воинов-интернационалистов. Школьники из Брестского района предлагают обустроить в агрогородке Чернавчицы благоприятную для гнездования птиц рекреационную зону. Студенты Брестского государственного технического университета потрудились над новой концепцией в доставке товаров.

Эти и другие разработки оценят эксперты, которые соберутся в Брестском научно-технологическом парке. Будут награждены победители в семи номинациях и определены проекты для участия в финале республиканского конкурса.

Организаторами областного этапа "100 идей для Беларуси" являются областной комитет БРСМ и главное управление идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома.-0-