Около 40 работ молодых минчан представят в городском туре проекта "100 идей для Беларуси"

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 100 молодых минчан представят свои инновационные разработки членам жюри в Минском городском туре республиканского молодежного инновационного проекта "100 идей для Беларуси", который пройдет в столице 17 декабря, сообщили БЕЛТА в городской организации БРСМ.

Презентация 41 лучшей работы состоится на базе Арт-фабрики по ул. Свердлова, 2.

Победителей определят в 10 номинациях: "Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность", "Агропромышленные технологии и фермерство", "Промышленные и строительные технологии", "Здравоохранение", "Химические технологии, нефтехимия", "Информационно-коммуникационные технологии", "Экология", "Национальная безопасность и защита от чрезвычайных ситуаций", "Общество и социальная сфера" и "Лучшая бизнес-идея" (новинка этого года).

В этом году наиболее широко представлена номинация "Общество и социальная сфера". Например, привлекает к себе внимание настольная игра "Замки Беларуси" учащейся средней школы №187 Минска Екатерины Нестерович. Эта разработка позволяет в игровой форме познакомиться с историко-культурным наследием Беларуси. А интерактивная площадка "Обычные люди: увидеть, услышать, почувствовать..." от учителя-дефектолога Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Ленинского района столицы Анны Фрейток направлена на решение проблемы "невидимости" людей с особыми потребностями.

Номинация "Информационно-коммуникационные технологии" представлена 13 работами, среди которых, например, проект Smart Logist Андрея Лапаткина и Артура Хачеяни из Минского государственного аграрного колледжа. Smart Logist направлен на оптимизацию перевозок посредством создания API на технологиях сетей 5G и обучаемой нейросети.

"Конкурс постоянно привлекает активных и инициативных ребят. В 2021 году Минская городская организация БРСМ собрала около 140 заявок на участие в зональных турах. Финалисты, прошедшие в городской этап получили еще один дополнительный бонус - возможность пройти курсы по молодежной инновационной деятельности в Академии управления при Президенте с 14 по 16 декабря. Такой возможностью воспользовались порядка 30 человек", - добавили в городской организации БРСМ.-0-