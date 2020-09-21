Около 40 учреждений образования Витебской области представят продукцию на осенней ярмарке

21 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Около 40 учреждений образования региона представят свою продукцию на традиционной осенней ярмарке "Восеньскі карагод" в Витебске 26 сентября. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник главного управления по образованию Витебского облисполкома Дмитрий Хома, передает корреспондент БЕЛТА.

В этот день город на Двине примет областной праздник тружеников села "Дажынкі", поэтому всегда интересная ярмарка учебных заведений в этом году будет отличаться еще большей насыщенностью и разнообразием. Традиционно широкий блок предлагаемой сельскохозяйственной продукции, выращенной на пришкольных участках, выпечки, товаров бытового и хозяйственного назначения дополнит площадка, где учащиеся системы профтехобразования региона презентуют свои умения и навыки.

"Буквально вчера состоялось подведение итогов IV Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus. У Витебской области 14 победителей. Ребята продемонстрируют посетителям ярмарки высокий уровень мастерства, - отметил Дмитрий Хома. - Выделим также отдельную зону, где будут оказываться различные услуги населению. Мы планируем, что это будет мелкий ремонт одежды, обуви. Рассматривается вопрос по возможности оказания парикмахерских и маникюрных услуг и ряду других".

Кроме того, запланировано большое количество мероприятий с ростовыми куклами, тематические площадки, игровые зоны для детей, творческие выступления.

Ярмарка будет работать на площадке у Дворца спорта с 8.00 до 15.00.

По словам первого заместителя председателя Витебского горисполкома Валентина Цветкова, для более полного обеспечения жителей города сельскохозяйственной продукцией 26 сентября будут организованы еще три дополнительные сельскохозяйственные ярмарки. Они развернутся в микрорайоне Билево, на Пролетарской площади и на пересечении пр.Строителей и ул.Воинов-Интернационалистов.-0-