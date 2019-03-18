Около 40% вопросов от жителей Гомельской области к "Большому разговору" касались темы жилья

18 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 40% заданных жителями Гомельской области вопросов к "Большому разговору с Президентом" касались жилищной тематики, сообщила сегодня журналистам управляющий делами Гомельского облисполкома Елена Кличковская, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего от жителей Гомельской области поступило порядка 150 вопросов. "Почти 40% обращений так или иначе касались темы жилья. Это и строительство для семей, воспитывающих двоих детей, и многодетных, и ремонт, благоустройство и т.д.", - пояснила Елена Кличковская. Также жители региона поднимали тему досрочного использования семейного капитала. Облисполком подготовил ряд предложений в этой сфере и направил их в Совет Министров.

Звучала в сообщениях граждан тема озеленения населенных пунктов. Как отметила Елена Кличковская, в регионе реализуется программа "Зеленый город", во время которой в этом году в области высадят более 35 тыс. деревьев.

Большой блок вопросов касался появившихся после введения линии по выпуску виниловых обоев на предприятии "Гомельобои" шума и неприятного запаха. Решить эту проблему намерены уже в ближайшее время - внедряется дополнительный комплекс мер для устранения гула и запаха. До разрешения ситуации линия не работает.

Часть вопросов поступила и от граждан, которые уже обращались в различные инстанции, по поднятым темам приняты конкретные решения, однако люди не согласны с ними.

Управляющий делами акцентировала внимание на том, что каждый вопрос прорабатывается комплексно, детально и внимательно. "Поставлена задача дойти до каждого человека, услышать его", - сказала она. По некоторым уже определены пути решения. Например, проработаны темы возобновления трансляции одного из украинских новостных телеканалов, работы банковского отделения в микрорайоне в Мозыре. По вопросам, которые требуют больших финансовых вложений, разрабатываются различные варианты. Все они взяты на контроль.-0-