Около 40,2 тыс. контейнеров ТКО закуплено в Витебской области

5 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Около 40,2 тыс. контейнеров для твердых коммунальных отходов (ТКО) было закуплено в 2020 году для Витебской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный специалист отдела коммунального хозяйства главного управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома Светлана Кузьмич.

В 2020 году для Витебской области за счет средств государственного учреждения "Оператор вторичных материальных ресурсов" было закуплено около 40,2 тыс. контейнеров ТКО. В том числе более 37,6 тыс. из них составили контейнеры для сектора индивидуальной жилой застройки.

"Для частных жилых домов, где предприятия ЖКХ устанавливают по 2 контейнера для ТКО, приобрели более 18,8 тыс. комплектов. Сейчас ведется оснащение частных жилых домов такими контейнерами. Это емкости для мусора объемом 120 л или 240 л. В один из них жильцы собирают ТКО. Во второй складывают бумагу, стекло, полимерные отходы, которые потом следуют на линии сортировки и пункты досортировки раздельно собранного вторсырья. Они имеются в 12 районах области. Затем отсортированное вторсырье идет на перерабатывающие предприятия области и республики. В прошлом году в Витебской области собрали 85,2 тыс. т вторичных ресурсов", - рассказала Светлана Кузьмич.

Не подлежащие переработке отходы отвозят на объекты захоронения ТКО. "В Витебской области это 27 полигонов и 48 мини-полигонов. Мини-полигоны до конца 2021 года будут рекультивированы и выведены из эксплуатации", - отметила специалист.

Также для пополнения автопарка предприятий ЖКХ области приобрели 20 мусоровозов с задней загрузкой, которые позволяют обслуживать контейнеры ТКО всех видов.-0-