Около 420 тыс. жителей Брестской области присоединятся к республиканскому субботнику

19 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В республиканском субботнике, который состоится 20 апреля, ожидается участие 420 тыс. жителей Брестской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи облисполкома.

К трудовой акции присоединятся представители местных органов власти, коллективы предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, общественных объединений, молодежь. Они займутся посадкой деревьев в населенных пунктах и уборкой мусора, приведением в порядок рекреационных зон и мест массового отдыха у воды, ликвидацией свалок. В год 75-летия освобождения Беларуси от фашистских захватчиков особое внимание будет уделено благоустройству мемориальных комплексов, памятников и воинских захоронений.

В Бресте акцент сделан на благоустройство объектов, которые возводятся к тысячелетию города. В частности, трудовой десант во главе с председателем облисполкома Анатолием Лисом будет работать на территории строящейся средней школы в Заречном микрорайоне. Кроме того, работники структурных подразделений областного исполкома приведут в порядок участок Западного обхода в границах улиц Гоголя и Зубачева. Подобные работы запланированы на Кобринском путепроводе. Предусматривается благоустройство Парка тысячелетия, Городского сада, Брестской крепости.

Субботник пройдет масштабно во всех городах и малых населенных пунктах. Так, в Барановичах представители горисполкома высадят аллею из 700 деревьев на улице Бадака, работники ЖКХ приведут в порядок территорию по ул. Поселок Восточный для ввода к 1 мая объездной дороги, молодежь очистит от мусора участок возле мемориального комплекса "Урочище Гай". В Пинске основными объектами акции станут детский парк, набережная реки Пина, лесопарковая зона между микрорайонами Солнечный и Радужный.-0-