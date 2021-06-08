Около 44 тыс. детей планируют оздоровить в Могилевской области во время каникул

8 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Около 44 тыс. детей планируют оздоровить в Могилевской области во время летних каникул. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника главного управления по образованию Могилевского облисполкома Ирина Кускова.

"С 1 июня в регионе начали работу лагеря с дневным пребыванием детей. В области в текущем году планируется оздоровить 44 тыс. детей и подростков с использованием государственных средств. В том числе в круглосуточных лагерях почти 18 тыс. человек, из них более 2 тыс. - в спортивно-оздоровительных и более 26 тыс. - в дневных. Для этого планируется организовать работу 743 лагерей: 178 круглосуточных, из которых 16 стационарных, и 565 дневных", - отметила Ирина Кускова.

В областном центре для безопасного и интересного досуга детей в учреждениях образования работает 63 лагеря с дневным пребыванием, в которых оздоравливаются, обучаются и отдыхают более 4 тыс. ребят. Для подростков работают 36 трудовых лагерей, в которых заняты почти 500 человек.

Так, в средней школе №38 Могилева в лагере дневного пребывания находится около 200 детей. Как рассказала заместитель директора по воспитательной работе Нина Буланькова, в этом году для качественного досуга и развития детей в школе придумали новые формы работы. "На сегодняшний день в нашей школе работают четыре оздоровительных лагеря дневного пребывания для детей разного возраста - от 6 до 16 лет. В этом году на базе школы мы впервые открыли два профильных лагеря: "Юный лингвист" - для ребят, изучающих французский и английский языки, и "Планета талантливых людей", где наши десятиклассники повышают свои знания по различным предметам, - отметила Нина Буланькова. - Такая форма летней занятости, как школьные лагеря, остается востребованной - не у всех родителей есть возможность организовать качественный, полезный и главное безопасный отдых для своих детей. А здесь они под присмотром педагогов, для детей проводят различные мероприятия развлекательного, обучающего и патриотического характера".

Как отметила заместитель директора, дети вместе с педагогами становятся участниками различных проектов - городских, областных и республиканских. Это областной проект "#Мая_Зямля_Прыдняпроўе", городских проектов "Благополучная семья - благополучные дети", "Армии воин славы достоин", "Дорогами добра и красоты". В лагерях проходит республиканская акция "Каникулы без дыма и огня". Кроме этого проводятся тематические встречи и занятия с представителями ОСВОД, ГАИ УВД Могилевского горисполкома, ИДН, Могилевским областным наркодиспансером, учреждениями здравоохранения города.

"Мы присоединились к областному проекту "#Мая_Зямля_Прыдняпроўе" - это и конкурсы рисунков, и тематические экскурсии. Буквально на днях наши дети участвовали в пешей экскурсии по Могилеву, посетили Буйничское поле. Большое внимание уделяем нашей микрозоне. Старшеклассники сами готовят раздаточный материал, рассказы о Константине Симонове и Семене Кутепове. Именами этих героев названы наши улицы и дети проводят здесь экскурсии. Так ребята узнают чуть больше о героическом прошлом наших предков, истории страны в целом, - отметила Нина Буланькова. - Большое внимание стараемся уделять правилам безопасности жизнедеятельности: рассказываем о пожарной безопасности, о правилах поведения в интернете. У нас работает и кабинет психологической разгрузки - при необходимости за помощью психолога могут обратиться как дети, так и их родители".

Оздоровительные лагеря работают и на базах учреждений дополнительного образования - здесь больший упор делают на творческую составляющую отдыха.

Как отметила заместитель директора по учебно-методической работе ГУДО "Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью "Юность" г.Могилева" Татьяна Батуро, в городе есть масса возможностей организовать для детей активный и интересный досуг. "В нашем оздоровительном лагере при молодежном центре "Палитра" сейчас 30 детей от 6 до 13 лет. Важно найти к каждому ребенку индивидуальный подход, чтобы ему было интересно и хотелось приходить сюда на следующий день. Для этого у нас работают изостудии, творческие объединения. Это и вокал, и хореография, и занятия физической культурой, - рассказала Татьяна Батуро. - Используем возможности нашей микрозоны - ходим с детьми на детские и патриотические фильмы, проводим спортивные игры в парке".

По словам заместителя директора учреждения дополнительного образования, потребность в таких летних лагерях остается высокой. "У нас обычно в январе уже сформирован список тех, кто будет посещать лагерь летом. Это говорит о том, что такая услуга остается востребованной в обществе. Большую помощь здесь оказывает государство - мы обеспечены необходимым игровым и спортивным инвентарем, для детей организовано трехразовое питание. Мы создаем все условия для развития творческих способностей, комфортного и интересного отдыха для наших детей", - подчеркнула Татьяна Батуро.-0-