Около 45 субсидий на открытие своего дела планируют предоставить безработным брестчанам в этом году

2 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в этом году безработным планируют выдать около 45 субсидий на открытие собственного дела. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника отдела контрольно-правовой работы и обеспечения содействия занятости управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Валентина Приходько.

Для поддержки начинающих предпринимателей и ремесленников выделено Br152 тыс. "У нас большое число вакансий, у людей есть выбор. Но если они не могут трудоустроиться по специальности и у них есть инициатива, предлагаем заняться предпринимательской либо ремесленной деятельностью. Всячески помогаем: направляем на курсы, консультируем, предоставляем субсидии. С начала года к нам обратились около десяти человек, которых планируем направить на обучение основам предпринимательской деятельности. В январе предоставили одну субсидию", - рассказала Валентина Приходько.

К слову, в прошлом году субсидии получили 48 безработных брестчан. Две трети заявителей - женщины. Четыре человека пожелали заняться ремесленной деятельностью, остальные сосредоточились на предпринимательстве. Чаще всего субсидию направляют на создание бьюти-бизнеса, оказание услуг по пошиву и ремонту одежды, ремонту и строительству, техническому обслуживанию транспорта. Общая сумма господдержки начинающих предпринимателей составила Br146 тыс.

Чтобы получить субсидию, человек должен быть зарегистрирован в качестве безработного. Ему нужно написать заявление в службу занятости и предоставить бизнес-план. "Размер субсидии составляет 11 бюджетов прожиточного минимума. Три месяца безработному дается на организацию деятельности и использование предоставленной субсидии. Деньги он может потратить на покупку инструментов, оборудования, материалов, сырья. В течение года получатель должен осуществлять заявленную деятельность", - пояснила Валентина Приходько.-0-