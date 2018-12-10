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Около 5 тыс. мероприятий запланировано в Гродненской области во время акции "Наши дети"

Регионы 10.12.2018 | 15:49
Фото из архива
Фото из архива
Благотворительная акция "Наши дети" Новости темы Благотворительная акция "Наши дети"
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10 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Во время акции "Наши дети" в Гродненской области пройдет около 5 тыс. различных мероприятий. Без внимания не останется ни один ребенок. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович.

Старт акции в регионе дала праздничная елка в областном Дворце творчества детей и молодежи: ее участниками стали более 100 юных гродненцев из замещающих и неполных семей, интернатных учреждений.

"Праздники, утренники, елки состоятся во всех районах области. Ожидается, что пройдет около 5 тыс. мероприятий, участниками которых станут около 170 тыс. детей. Наша задача - максимально вовлечь юных жителей области, создать каждому из них праздничное настроение, сделать Новый год запоминающимся. Многие из детей побывают на нескольких утренниках. Важно, что в области возродили такую традицию, как елки на предприятиях и в организациях: так дети смогут побывать на работе у родителей", - отметил Виктор Лискович. Он подчеркнул, что во всех районах Гродненской области уже включили праздничную иллюминацию. У главных елок городов и других населенных пунктов запланированы разнообразные праздничные, анимационные программы - наибольшее количество их пройдет в выходные дни: у всех семей есть возможность окунуться в праздничную атмосферу, вместе весело провести время.

Одним из центральных мероприятий акции станет областной новогодний праздник. Около 600 мальчишек и девчонок соберутся в областном драматическом театре. Они побывают на представлении у елки, посмотрят праздничный спектакль, каждому из них вручат сладкий подарок. Также дети из Гродненской области станут участниками праздничных мероприятий в Минске.

По традиции широко участвуют в акции предприятия региона. Свыше 80 организаций откликнулись и готовы оказать помощь детским интернатным и медицинским учреждениям. Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, представители организаций и предприятий, бизнесмены посетят детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, окажут помощь в решении существующих проблем, вручат подарки. На приобретение сладких подарков из областного бюджета выделено свыше Br47 тыс.

Кроме того, в Гродненской области волонтерские отряды учреждений образования в предпраздничные дни придут с поздравлениями к ветеранам и одиноко проживающим пожилым людям, побывают в социальных объектах, где круглогодично проживают пожилые и инвалиды. В школах региона в начале декабря начали работу творческие мастерские по изготовлению оригинальных поздравительных открыток, а также рождественских и новогодних сувениров.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 10 декабря 2018 года по 11 января 2019-го.-0-

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Теги
акция, благотворительность, Гродненская область, дети
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