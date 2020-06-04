Около 5 тыс. мест в студотрядах предлагают студентам Витебской области

4 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области БРСМ готово предложить желающей потрудиться летом молодежи около 5 тыс. мест в студотрядах, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь обкома БРСМ Вячеслав Хрол.

"В основном речь идет о трудоустройстве на территории региона. Есть места и на объектах других областей страны. Например, наши отряды из Новополоцка и Оршанского района будут трудиться на объектах БелАЭС и предприятии "Атлант" в Минске. В Полоцкой центральной городской больнице уже работает круглогодичный медотряд из местного медицинского колледжа. Возможностью поработать в нем в качестве младшего медицинского персонала с начала года воспользовались уже 15 человек", - отметил Вячеслав Хрол.

По словам первого секретаря, формирование студотрядов, в том числе через онлайн-заявки, сейчас ведется по всем профилям - сельскохозяйственному, строительному, педагогическому, сервисным. Участники студотрядов по сервисному профилю приступят к работе с 15 июня, когда откроются детские оздоровительные лагеря.

В 2019 году в студотрядах Витебской области было трудоустроено 4,8 тыс. человек, в том числе 2 тыс. несовершеннолетних. "По итогам республиканского конкурса наши представители были отмечены во многих номинациях, например, как лучшие штабы трудовых дел, отряды, командиры. При этом уже не первый год переходящее знамя получает строительный отряд "Эврика" как лучший студенческий отряд и филиал "Весна-Энерго" РУП "Витебскэнерго" (Полоцк) как лучший наниматель", - добавил руководитель областной организации.-0-