Около 50 долгостроев ввели в эксплуатацию в Гродненской области в первом квартале

11 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В первом квартале 2021 года в Гродненской области в строй ввели около 50 объектов сверхнормативного незавершенного строительства. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Комитете государственного контроля Гродненской области.

Вопросы наведения порядка в этой сфере, сокращения количества таких объектов сегодня обсудили на организованном по инициативе КГК совещании в Гродненском облисполкоме.

"Масштабные контрольные мероприятия, проведенные в этом году, выявили многочисленные нарушения нормативной базы, регулирующей строительную отрасль. Также имеются факты искажения статистической отчетности", - рассказали в КГК.

Для того, чтобы получить фактическую картину таких объектов, в районах области провели масштабную инвентаризацию. В начале года выявлено свыше 300 объектов сверхнормативного незавершенного строительства как частной, так и государственной собственности.

Впрочем, благодаря принимаемым мерам, в том числе работе с собственниками объектов, только за первый квартал 2021 года около 50 из них были введены в эксплуатацию. Еще 60 объектов, как ожидается, должны быть введены в строй в ближайшее время.

Отдельные объекты, отметили в КГК, остаются незавершенными и проблемными на протяжении нескольких десятков лет. Например, в Свислочи около 30 лет назад начинали строительство лечебного корпуса. Стройку тогда не завершили, а сегодня в нем потребности нет. "По каждому такому объекту необходимо проводить работу. Решать, что делать в зависимости от ситуации. Ведь даже снос его потребует внушительных затрат", - отметили в КГК региона.

На ряде объектов, которые относятся к незавершенному строительству, порой работы не начинались. А затраты пошли на проектирование и подготовку к стройке. С другой стороны, некоторые якобы незавершенные объекты на протяжении нескольких лет активно используются, хотя по документам так и не приняты в эксплуатацию. По всем выявленным случаям выработаны конкретные варианты решения проблем.-0-