Около 50 предприятий строительной отрасли примут участие в выставке "Дом. Дача. Дизайн" в Могилеве

9 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве с 12 по 14 марта пройдет Х Республиканская строительная выставка "Дом. Дача. Дизайн". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском отделении БелТПП.

"Дом. Дача. Дизайн" - единственная в Могилевской области ежегодная выставка строительных и отделочных материалов, коммуникаций, предметов интерьера и деревянного домостроения. В этом году она пройдет в СК "Олимпиец" и соберет не менее 50 предприятий и организаций строительной отрасли. Планируется, что мероприятие посетят более 5 тыс. специалистов со всех регионов Беларуси. Также организаторы ждут гостей из России.

"Предприятия - участники выставки смогут провести переговоры с представителями проектных и строительных организаций, ведущими специалистами строительной индустрии, - рассказали в отделении БелТПП. - По предварительным заявкам мы также готовы организовать встречи с бизнес-сообществом и органами управления Могилевской области, договориться о посещении ведущих белорусских предприятий".

В числе основных тематических блоков мероприятия будут представлены: современные технологии проектирования, строительства, ремонта и отделки; быстровозводимые здания и сооружения; средства видеонаблюдения, контроля и ограничения доступа; теплоэнергетическое оборудование; система "Умный дом"; озеленение; дорожная и строительная техника; гидро-, тепло-, звукоизоляционные материалы и многое другое.

В деловую программу выставки вошли лекции, семинары и презентации. Например, Архитектурно-строительный колледж в составе Белорусско-Российского университета подготовит презентации по каркасному домостроению, современным тенденциям в ландшафтном дизайне и безопасной системе электропитания. Руководитель Центра природного земледелия в Могилеве Ольга Голомако прочтет ряд лекций по выращиванию и увеличению урожайности томатов и клубники, расскажет, как получить безопасный урожай для себя и окружающей среды.

Во время выставки будут работать консультативный центр по строительству, жилищному кредитованию, страховым услугам и строительно-технической экспертизе; продаже жилой и коммерческой недвижимости от застройщиков и многое другое.-0-