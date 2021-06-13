Около 50 сыроваров представили продукцию на "Сырном фесте" в Славгородском районе

13 июня, Славгородский район /Корр. БЕЛТА/. Около 50 сыроваров стали участниками девятого кулинарного фестиваля "Сырный фест", который проходит сегодня в Славгородском районе у Голубой криницы, передает корреспондент БЕЛТА.

На кулинарный фестиваль съехались сыровары из Славгородского, Чериковского и Краснопольского районов. Как отметила заместитель председателя Славгородского райисполкома Елена Шевцова, фестиваль - одно из популярных мероприятий района. "Он вырос из гастрономического фестиваля "Гаспадарчы сыр" и проводится в Славгородском районе с 2012 года. Наша главная цель - сохранение и популяризация белорусских кулинарных традиций, одна из которых - традиция сыроварения, - сказала Елена Шевцова. - За время проведения фестиваль стал известен далеко за пределами нашей области - часто гостями становятся жители Российской Федерации".

На "Сырном фесте" в широком ассортименте были представлены различные сыры домашнего производства: сулугуни, адыгейский, с цукатами, мятой, паприкой и перцем. Из новинок - моцарелла, качотта, сыр-косичка и многое другое, всего около полусотни разновидностей.

Как рассказала одна из участниц фестиваля Людмила Ерофеева, сыр - настоящая визитная карточка Славгородского района. "Я занимаюсь сыроварением уже больше 9 лет. Постепенно число сыроваров стало расти - не так давно мы объединились в кооператив. Теперь нас около 60 человек из четырех районов Могилевской области. Стараемся идти в ногу со временем - у нас появилась вакуумная упаковка, позволяющая сыру дольше храниться и не терять вкусовых качеств".

Еще один мастер сыроварения Наталья Ковалева рассказала, что рецепты сыра у каждого свои. "Я родилась и выросла в городе, а потом вышла замуж и переехала сюда. Решила попробовать себя в сыроварении. Все, кто начинают, используют рецепты бабушек и прабабушек - в каждой семье что-то особенное есть. Дальше уже начинаешь сам экспериментировать, так появляются новые необычные сыры, - рассказала мастер. - Сыроварение - сложный ежедневный труд, который нельзя бросить. Коровка ведь каждый день хочет кушать, и доить ее тоже надо. Да и сыр сам себя не приготовит. Но я люблю то, чем занимаюсь".

Впервые на сырный фестиваль вместе с мужем приехала могилевчанка Светлана Парфенова. "О славгородских сырах мы много слышали, а сегодня решили приехать попробовать. Удивило разнообразие: мы попробовали козий сыр и выдержанные сыры. Все очень вкусно, купили себе домой. А еще взяли номера телефонов сыроваров - скорее всего, мы станем их постоянными клиентами", - поделилась женщина.

На фестивале у Голубой криницы сегодня представлены не только традиции сыроварения. "Для гостей праздника подготовлена насыщенная программа - выступления творческих коллективов и мастер-классы. Кроме этого, на ярмарке можно приобрести изделия декоративно-прикладного искусства, глиняные и деревянные сувениры, украшения ручной работы и мед, - добавила Елена Шевцова. - Сегодня у Голубой криницы стартовал велофестиваль, который проходит в районе уже во второй раз. Участник проедут по маршрутам Голубая криница - деревня Кремянка - Голубая криница и Голубая криница - озеро Черное - озеро Святое (деревня Дубно) - Голубая криница. Это живописные и красивые места, люди с удовольствием присоединяются к активному отдыху".

"Кулинарный фестиваль позволяет сохранять и популяризировать белорусские традиции, - подчеркнула Елена Шевцова. - Славгородские сыры - настоящий бренд нашего района, благодаря которому развивается гастрономический туризм".

Кулинарный фестиваль "Сырный фест" реализуется в рамках проекта "МОСТ" - пилотной эко-бизнес-модели для местного и регионального экономического роста, финансируемой Европейским союзом и реализуемой Славгородским районным исполнительным комитетом и Международным фондом развития сельских территорий.-0-

Фото Олега Фойницкого