Около 50% умерших от рака обратились к врачу на поздних стадиях - онколог

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 50% умерших от рака обратились к врачу на поздних стадиях, сообщил журналистам главный врач Минского городского клинического онкологического диспансера Виктор Кондратович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В структуре причин смертности онкологических пациентов около 50% приходится на запущенность, или несвоевременное выявление онкологического процесса. То есть из всех умерших 50% погибают по причине позднего обращения или позднего установления диагноза, соответственно, неблагоприятных результатов лечения", - сказал Виктор Кондратович.

В этом плане удручает ситуация со многими визуальными локализациями, которые доступны общему осмотру и не требуют дорогостоящего детального обследования пациентов. В частности, запущенность опухолей полости рта и глотки составляет около 70%. То есть 70% пациентов обращаются к врачу на третьей-четвертой стадиях заболевания. По молочной железе запущенность 24%. "Вообще уровень запущенности онкологических пациентов по Минску составляет почти 20%. Этот процент из года в год остается постоянным", - отметил главврач.

Проблема решается по двум направлениям. Первое - ранняя диагностика, которая проводится после определенных жалоб человека. "Пациент приходит к врачу с какими-то другими проблемами, врач через наводящие вопросы выясняет сигнальные жалобы. В результате выявляют опухолевый процесс на ранних стадиях", - пояснил Виктор Кондратович.

Второе направление - скрининг. Он подразумевает обследование здорового контингента. В Беларуси реализуются скрининговые программы по четырем локализациям рака: простата, молочная железа, шейка матки, толстая и прямая кишка (колоректальный рак).

В целом онкозаболеваемость растет. За последнее десятилетие этот показатель увеличился почти в три раза. За 2019 год в Минске заболели более 11 тыс. человек, по стране число заболевших достигло 52 584. В структуре причин смертности онкологические заболевания находятся на втором месте после сердечно-сосудистой патологии.-0-