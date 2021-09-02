Около 50 волонтеров БРСМ благоустроят территорию у храма в Шумилино

2 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Около 50 молодых волонтеров движения "Доброе сердце" сегодня благоустроят территорию нового храма Святителя Николая Чудотворца в Шумилино. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала второй секретарь витебского обкома БРСМ Жанна Нарицына.

Члены БРСМ из Витебска, Новополоцка, Полоцкого и Шумилинского районов присоединятся к областной акции "Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера". Перед началом работ настоятель церкви протоиерей Федор Пучинский благословит ребят на труд и проведет для волонтеров экскурсию по храму, который стал украшением нынешней столицы областного праздника тружеников села "Дажынкі-2021".

Волонтеры будут готовить площадку под будущие зеленые насаждения, которые позже окружат церковь кольцом вечнозеленых туй. Плечом к плечу с молодым поколением будут трудиться представители Шумилинского райисполкома и райсовета депутатов, а также областного депутатского корпуса. После ударного труда для ребят организуют ароматное чаепитие, а затем им вручат молодежные билеты БРСМ.

В этом году в Витебской области волонтеры "Доброго сердца" благоустроили около 50 объектов - братские могилы, воинские захоронения, территории храмов, святые криницы с ключевой водой. По отзывам молодежи, интереснее всего работать на родниках: почти все они в районах теперь перешли под патронаж членов БРСМ.-0-