Около 500 детей получили подарки на благотворительном празднике в Могилеве

3 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Около 500 ребят стали участниками областного благотворительного новогоднего праздника, который сегодня прошел во время акции "Наши дети" в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

Организатором мероприятия, куда пригласили детей-сирот, детей из многодетных семей и детей-инвалидов, выступило областное отделение РОО "Белорусский детский фонд". Праздник стал одним из многочисленных событий благотворительного марафона "Согреем детские сердца", который в регионе проводится седьмой год подряд.

"Традиционно предновогодние дни для Белорусского детского фонда самые горячие, - отметил заместитель председателя Могилевского облисполкома, председатель Могилевского областного отделения Белорусского детского фонда Андрей Кунцевич. - И это объяснимо, поскольку главными героями являются дети. Не случайно в нашей стране не первый год проходит благотворительная акция "Наши дети". В нынешней акции в области задействовано более 150 тыс. ребят. А одним из наиболее ярких проектов, безусловно, является марафон "Согреем детские сердца". Важно, что год от года количество его партнеров и участников только ширится. И я хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто откликнулся на призыв и оказал помощь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации".

Для детворы показали мюзикл по мотивам сказки "Спящая красавица". В представлении принимали участие около 300 человек: воспитанники кружков, студий областного центра творчества, педагоги. Художественно-постановочная группа подготовила красочное шоу с новыми режиссерскими, композиционными, техническими подходами в декорациях, театральных костюмах, работе актеров. В завершение все дети получили сладкие подарки.

Благотворительная акция "Наши дети" продолжится до 11 января. Гости навестят 53 детских дома семейного типа, 23 центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 9 детских социальных приютов, 10 интернатных учреждений областного подчинения. Так, 4 января волонтеры движения "Доброе Сердце" обкома БРСМ посетят Костюковичский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, выступят с новогодней программой с участием Деда Мороза и Снегурочки, вручат подарки. Также часть подарков будет передана в детский дом семейного типа Тихоновых в Славгороде.-0-