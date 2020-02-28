Около 500 юных танцоров закружит "Хоровод друзей" в Гомеле

28 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле 28-29 февраля пройдет II Открытый областной хореографический конкурс "Хоровод друзей", сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете.

На сценической площадке Гомельского государственного колледжа искусств имени Н.Ф.Соколовского за награды поспорят учащиеся детских школ искусств из Гомеля и Гомельской области. Со своим творчеством познакомят более 40 хореографических коллективов - всего около 500 участников.

Выступления будут оценивать в трех возрастных группах (младшей, старшей и смешанной) по четырем номинациям: "Народный танец", "Стилизованный народный танец", "Эстрадный танец", "Современная хореография".

В перечне заявленных номеров - "Лявониха", "Морячка", белорусский народный танец "Таўкачыкі", карельский танец, андижанская полька, "Девичья плясовая", матросское "Яблочко", композиции в стиле кантри, "В ритме танго".

Жюри, в состав которого войдут ведущие руководители-хореографы Гомельской области, возглавит доцент кафедры хореографии Белорусского государственного университета культуры и искусств Елена Шилкина.

Также в программе творческого форума - круглый стол по проблемным вопросам в обучении юных хореографов.

Организаторы конкурса - главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома, колледж искусств имени Н.Ф.Соколовского. Основные цели мероприятия - содействие в реализации творческих инициатив и потенциала учащихся, выявление и поддержка юных дарований, развитие их способностей и совершенствование хореографических навыков.-0-