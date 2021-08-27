Около 500 педагогов Гомельской области соберутся на региональный августовский педсовет

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27 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 500 педагогов Гомельской области соберутся 28 августа на августовский педсовет, который пройдет в областном общественно-культурном центре, сообщили БЕЛТА в главном управлении образования облисполкома.
Участники традиционной августовской встречи накануне начала учебного года обсудят вопросы, касающиеся дальнейшего совершенствования региональной системы образования, обозначат планы и задачи. В дискуссиях примут участие представители педагогических коллективов учреждений образования области, законодательной, исполнительной власти, молодые специалисты.
На совещании лучших педагогов наградят почетными грамотами Министерства образования, Гомельского облисполкома, областного Совета депутатов, знаком "Отличник образования". Денежные премии губернатора вручат педагогам, которые подготовили победителей заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам.
Запланирована работа тематических выставок. После пленарного заседания - праздничный концерт, подготовленный силами воспитанников, учащихся и педагогов.-0-
Участники традиционной августовской встречи накануне начала учебного года обсудят вопросы, касающиеся дальнейшего совершенствования региональной системы образования, обозначат планы и задачи. В дискуссиях примут участие представители педагогических коллективов учреждений образования области, законодательной, исполнительной власти, молодые специалисты.
На совещании лучших педагогов наградят почетными грамотами Министерства образования, Гомельского облисполкома, областного Совета депутатов, знаком "Отличник образования". Денежные премии губернатора вручат педагогам, которые подготовили победителей заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам.
Запланирована работа тематических выставок. После пленарного заседания - праздничный концерт, подготовленный силами воспитанников, учащихся и педагогов.-0-