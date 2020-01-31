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31 января 2020, 17:53

Около 500 школьников столицы и Минского района посоревнуются в лингвистическом конкурсе БГУ

Фото из архива
Фото из архива

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лингвистический конкурс "Игра слов" пройдет 1 февраля в БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Цель мероприятия - популяризация лингвистических наук, развитие языковых компетенций у школьников, а также укрепление взаимодействия высшей и средней школ. Участниками состязания станут около 500 учащихся девятого, десятого и одиннадцатого классов 113 школ, гимназий, лицеев столицы и Минского района.

"Конкурс включает 15 креативных заданий по русскому и белорусскому языкам. В течение двух с половиной часов школьники будут работать с лингвистическими головоломками. Оцениваться будут нестандартность мышления, умение рефлексировать, а также познавательные, творческие и организационные качества конкурсантов", - рассказали в пресс-службе.

По результатам "Игры слов" определят девять победителей. Декан филологического факультета Иван Ровдо вручит им благодарственные письма, учебные пособия и памятные подарки. Для всех участников состоится экскурсия по факультету, во время которой школьники смогут представить себя студентами БГУ.

Организатор - кафедра русского языка при поддержке Совета молодых ученых филологического факультета БГУ.-0-

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