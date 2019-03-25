25 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Около 54 тыс. витебчан приняли участие в благоустройстве города с начала месячника, который стартовал 12 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском горисполкоме.

В Витебске продолжается месячник по санитарной очистке и благоустройству города после осенне-зимнего периода. Люди убирают областной центр, прилегающие территории, парки и скверы. Во время масштабного субботника 23 марта особое внимание было уделено дворам, секторам индивидуальной жилой застройки, ремонту и покраске ограждений, светофорных объектов, остановочных пунктов общественного транспорта, вырубке дикорастущего кустарника, ликвидации несанкционированных свалок.

"Главными объектами в минувшую субботу стали парки имени Фрунзе, 30-летия ВЛКСМ, культуры и отдыха железнодорожников, тысячелетия города, а также пойма Витьбы. С начала месячника в наведении порядка в городе приняли участие около 54 тыс. витебчан. В их числе трудовые коллективы предприятий и организаций, учащиеся и студенты учреждений образования, общественные и ветеранские организации", - отметили в горисполкоме.

Месячник по санитарной очистке и благоустройству Витебска после осенне-зимнего периода продлится до 30 апреля.-0-